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Интерактив: Лишний светофор в Пскове

После установки светофора у ТЦ Fjord Plaza (четвертого по счету на участке длинной всего 700 м, то есть в среднем через каждые 230 м) совершенно ненужным (и даже откровенно лишним) стал светофор на перекрестке со съездом к ТЦ «Лента». Все автомобили, которые поворачивают налево к «Ленте» вполне безопасно могут совершать этот маневр в то время, когда трафик по Рижскому проспекту перекрыт красным сигналом светофора у Fjord Plaza (причем, это тоже чересчур продолжительное время для главной дороги).

Вопрос: кому-то просто некуда девать деньги налогоплательщиков или причина в чем-то другом?

Иван