АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Имейте совесть!

Парковка у дома №50 по улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Здесь могут встать еще три машины, но эти люди ставят автомобили так уже месяц. Имейте совесть! Теснитесь!

Больше мест нет негде. Негде парковаться у дома.

Валерий