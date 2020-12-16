АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: На площади Ленина водители ездят по ногам

За время проведения ремонта на площади Ленина псковские водители, видимо, очень сильно перестроились, а сотрудники ГИБДД заняты более важными делами.

В результате, как видно по фотографиям, приведенным в хронологическом порядке кадров, после включения разрешающего сигнала светофора для пешеходов, автомобилисты продолжают ехать чуть ли не по ногам пешеходов, норовя проскочить на запрещающий для них сигнал светофора.

Причем данная картина здесь наблюдается постоянно и в обоих направлениях пешеходных переходов.

Это легко увидеть даже на онлайн-камере в свободном доступе.

Пока не произошло беды, руководству ГИБДД нужно наводить порядок на данном перекрестке.

Григорий