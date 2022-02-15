АвтоМир / За рулём

С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф

1 марта вступят в силу нескольких поправок в КоАП РФ, одна из которых усиливает ответственность за нарушения в сфере техосмотра автомобилей. Об этом сообщает Autonews.

Вводимый блок поправок напрямую связан с принятием в конце 2021 года федерального закона № 494-ФЗ, отменившего обязательный техосмотр автомобилей и мотоциклов. В документе есть важная оговорка — процедура отменяется для машин, принадлежащих на праве собственности физлицам и используемым только в личных целях. В том же законе говорится: для машин, в отношении которых проведен техосмотр и выдана диагностическая карта с заключением, техосмотр также не является обязательной процедурой. Исключение предусмотрено только для случаев визуального обнаружения технической неисправности инспектором ДПС на дороге.



С 1 марта утратит силу часть 2 статьи 12.1 КоАП РФ, которая устанавливала штрафные санкции за управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным для перевозок людей. Но зато в статье 12.5 КоАП РФ, которая посвящена ответственности за управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, появится новый состав правонарушения. Иными словами, если инспектор на дороге обнаружит очевидную неисправность, а диагностической карты на машину у водителя при этом не будет, то ему придется уплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.



При этом новая норма содержит оговорку о повторном привлечении к ответственности по этому основанию — нарушителей не будут штрафовать за второй и последующие случаи выявления указанного правонарушения в течение суток с момента первого выявления.



О некорректности данной нормы говорили многие еще во время рассмотрения законопроекта — замечания даже вносились в заключении правового управления аппарата Госдумы. По мнению юристов, более корректно норма могла звучать так: наказание должно быть предусмотрено за управление машиной, не прошедшей технический осмотр и не имеющей диагностической карты.



Новый состав затронет тех автомобилистов, которые обязаны проводить техосмотр своих машин, но не провели его — ведь именно по результатам техосмотра и выдается диагностическая карта. Такая карта требуется в случаях:

- постановки на учет автомобиля старше 4 лет, включая год его изготовления;

- совершения регистрационных действий, связанных со сменой собственника машины, с года изготовления которого прошло более 4 лет, включая год изготовления;

- совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции автомобиля, независимо от года изготовления автомобиля

При этом в КоАП РФ сохранится общая норма о штрафах за управление автомобилем при наличии неисправностей. За нарушение по-прежнему будут предусмотрены наказания в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ). И случай управления машиной без оформленной в установленном порядке диагностической карты станет еще одним исключением, направленным на то, чтобы усилить ответственность водителей.