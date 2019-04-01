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Экономика

Александр Козловский о диалоге власти и бизнеса, съезде РСПП и «Локомотивах роста»

01.04.2019 16:01|ПсковКомментариев: 2

1 апреля гостем программы «Гайд-парк» на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Он высказал свое мнение по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны и региона, рассказал о своей депутатской деятельности. Предлагаем вашему вниманию стенограмму эфира.

Любовь Кузнецова: Добрый день, дорогие друзья, в эфире программа «Гайд-парк». Это территория, где мы открыто говорим на самые разные темы, и сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы Александр Козловский. Здравствуйте, Александр Николаевич.

Александр Козловский: Добрый день.

Любовь Кузнецова: Начнем с тем экономических, и, безусловно, ключевой темой последних недель стал съезд РСПП, в работе которого принял участие президент России Владимир Путин. Расскажите, какие важные вопросы обсуждались на этом весьма весомом форуме?

Александр Козловский: Съезд РСПП ежегодно проходит в рамках Недели российского бизнеса, и бессменным его участником в последние годы является Владимир Путин, а также члены правительства - экономический блок, те, кто работает с бизнесом. Это мероприятие действительно значимое и у бизнеса вызывает интерес. Наша делегация от Псковской области тоже присутствовала на этом съезде. В этом году был Артем Багнюк из компании «М-Конструктор» и директор электротехнического завода «ЗЕНЧА - Псков» Алексей Федоров. Мне кажется, нам было очень интересно посетить съезд, там обсуждалось много направлений, мы заслушали и Козака, и Силуанова. Был продемонстрирован подход, который должен работать с бизнесом.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, обычно узколокальные съезды в кулуарах называют «клубом по интересам», и участие Владимира Владимировича и профильных министров в съезде РСПП не позволяет об этом думать.

Александр Козловский: Это уже более широкое массовое мероприятие с «узкими» посланиями правительства и президента второй стороне - бизнесу, причем, и большому, и малому, и среднему. И, конечно, участие в таких мероприятиях всегда проходит достаточно интересно и живо.

Любовь Кузнецова: Псковские предприниматели, вы говорите, ежегодно представляют на съезде Псковскую область. Это каждый раз новые предприниматели или одни и те же? Таким образом вы помогаете нашим предпринимателям обрасти новыми контактами, так сказать, прощупать почву?

Александр Козловский: Думаю, что посетить мероприятие с участием президента РФ всегда интересно. Услышать из его уст посылы, которые касаются непосредственно тебя, необходимо каждому бизнесмену, поэтому мы стараемся ежегодно приглашать на съезд руководителей разных предприятий региона. Это мероприятие проходит неделю, кто-то приезжает заблаговременно и участвует в тематических площадках.

Любовь Кузнецова: Вы сказали, что съезд работает неделю и состоит из нескольких площадок. Что за площадки, для кого, что на них обсуждается?

Александр Козловский: В основном обсуждаются тренды, которые на сегодняшний день актуальны в стране, и там уже детально разбирается, как будут реализованы эти направления, какие стоят препятствия и что необходимо решить. В основном это касается того, как нам пройти этапы реализации программы импортозамещения, какие технологии нужны для осуществления посланий президента. Также на площадках обсуждаются вопросы цифровой экономики, направление, связанное с внедрением наилучших доступных технологий. Это тоже большая программа, на реализацию которой на начальном этапе необходимо потратить 8 трлн рублей. Это деньги в том числе и бизнеса, но их рассматривают не только как затраты, но и как инвестиции, которые пойдут на улучшение экологической ситуации в стране, на развитие территорий. Я это рассматриваю как определенные возможности, которые дадут толчок развитию предприятий. Хотелось бы, чтобы правительство рассматривало это в таком ракурсе. На таких площадках есть возможность обсудить предложения, расставить акценты, и правительство зачастую к этому прислушивается.

Любовь Кузнецова: Интересный вопрос был - так называемый законопроект о поощрении и защите капиталовложений, который нужно доработать. Расскажите о нем чуть пошире. Полагаю, он сыграет немаловажную роль в развитии экономики.

Александр Козловский: Там не только о защите, но и о стимулировании капиталовложений на территории России. Это те инвестиции, которые должны прийти, о которых мы все время говорим. Сегодня все-таки недостаточно проводится мероприятий по защите этих инвестиций. Этот вопрос нужно рассматривать с двух сторон. Первое - защита инвестиций и компаний, которые уже присутствуют на территории РФ (отечественные производители), а также тех предприятий, которые готовятся стать отечественными, в том числе тех, которые занимаются прикладной наукой. Вот эти предприятия нужно защищать и давать им преференции, возможность, чтобы они после реализации своих инвестпроектов гарантированно стали полноценными участниками рынка и, как минимум, могли участвовать в конкуренции с другими, в том числе и зарубежными компаниями.

Любовь Кузнецова: Известно, что в рамках Съезда вами был поддержан и подписан Меморандум о Едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Интересно само название, как оно преломляется на наш регион и другие регионы страны.

Александр Козловский: С этой идеей еще в 2010 году выступил на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Путин, который предложил рассматривать развитие европейских стран и стран Азии в таком ракурсе, с единым экономическим пространством. Многие зарубежные компании, желающие налаживать сотрудничество с Россией и ЕАЭ, подхватили такой лозунг. Сейчас подписывается Меморандум, в котором участвует большое количество российских и европейских компаний, и его цель - убирать бюрократические препоны, недобросовестную конкуренцию, таможенные пошлины, мешающие развитию торговли. Многие могут воспринимать этот документ в таком ключе, что вот мы препоны уберем, и Россию заполонит все зарубежное, но здесь речь идет о двухсторонних контактах. Меморандум направлен на развитие экспорта, потому что зачастую многие компании, в том числе находящиеся в Псковской области, предлагая свой продукт на европейском рынке, вынуждены преодолевать разные преграды. На это уходит не просто дни или месяцы, а годы. Поэтому я с удовольствием подписал этот меморандум, потому что считаю, что его исполнение может дать возможность российским предпринимателям, в том числе работающим в Псковской области, усилить работу в плане экспорта.

Любовь Кузнецова: То есть все-таки есть движение навстречу, и несмотря на санкции, на политические вопросы, бизнес на территории России и за рубежом хочет взаимодействовать?

Александр Козловский: Подписание таких меморандумов - определенный сигнал политикам, чего хочет бизнес - непосредственные участники экономических отношений. Сегодня, к сожалению, политики играют определяющую роль, и зачастую от этого страдает экономика разных стран - и зарубежных, и нашей.

Любовь Кузнецова: Как-то обострилось это за последнее время.

Александр Козловский: Политика играет главенствующую роль, но надеюсь, что в последующем это будет уравновешено, и бизнес не будет страдать от...

Любовь Кузнецова: ... от лишних нервов в политике, скажем так. Александр Николаевич, - за неделю до съезда в Москве в Пскове состоялся Съезд РСПП по Псковской области. Там тоже обсуждались немаловажные вопросы. Расскажите о вопросах, которые обсудили на нем.

Александр Козловский: На этот съезд мы постарались привлечь экспертов, работников экономического блока администрации, были настроены на двухстороннее общение. Было интересно. Я посетил все круглые столы по различным направлениям, в том числе по проблемам подготовки специалистов рабочих специальностей для промышленности региона. На многих площадках была возможность открыто задавать вопросы, была рабочая обстановка, горячие дискуссии. Главным мне кажется, что это такая площадка для диалога, которую нужно использовать. Присутствовала на съезде заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, отвечающая за экономический блок, и мы договорились, что такой формат разговора между бизнесом и властью будет сохранен, и мы будем к нему обращаться раз в два - три месяца. Первую встречу будем готовить, и в апреле-мае ее проведем. Мне кажется, для администрации это возможность почувствовать, чем живет бизнес, какие у него проблемы, на что обратить внимание. Зачастую исполнитель ставит бюрократические препоны, может, и доклады руководству несколько отличаются от реального положения дел. Поэтому мы планируем, чтобы эти встречи проходили и в Великих Луках, захватывая южный промышленный «куст», и в Пскове, где сегодня тоже развиваются предприятия, и проблемы там примерно одинаковые.

Любовь Кузнецова: Губернатор Михаил Ведерников провел совещание с промышленниками и предпринимателями области по новым мерам господдержки. Очень любопытно, что это за меры и какие организации их получат.

Александр Козловский: Одна из них - субсидирование процентных ставок по кредитам, потому что стоимость заемных средств сегодня является тормозом экономического развития. Мы зачастую конкурируем с западными производителями, а стоимость денег на Западе и в России отличается. При низкой инфляции стоимость достаточно высокая, в районе 12 - 15%. Программы субсидирования, которые будут реализовываться в Псковской области, как раз помогут сэкономить большие деньги и сократить издержки предприятий. Это скажется и на реализации инвестпроектов.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, позволю себе задать вопрос, о котором я долго думала и ответов не нахожу. Существуют организации РСПП - как федеральная, так и региональные. Кроме этого, существует несколько еще организаций, которые поддерживают бизнес - «Деловая Россия», «Опора России». Зачастую начинаешь путаться в количестве этих организаций. Зачем их так много? Нельзя ли их объединить, или у каждой из них настолько узкий профиль, что совершенно невозможно это сделать?

Александр Козловский: Во-первых, надо понимать, что это же сделано, чтобы была не то что конкуренция, а чтобы не складывать в одну корзину. Это правильно, понимаете? Потому что глаз замыливается, и когда структура становится неподъемной, она плохо работает. Плюс еще специализация. РСПП - это в основном крупный бизнес, ТПП - это весь бизнес и иные функции, Союз машиностроителей - наоборот узкая направленность, чего нет, например, в РСПП.

Любовь Кузнецова: А это искусственно созданные организации, или каждая сформировалась внутри определенного сообщества?

Александр Козловский: Внутри сообщества. РСПП не могло представлять мелкий бизнес - это все-таки средний и крупный бизнес. Что касается «Деловой России» и «Опоры России», - там бизнес помельче. Президент ставит перед нами задачу увеличить роль некрупного бизнеса в экономике страны, и она с каждым годом возрастает. Каждый играет свою роль, и эта работа ведется планомерно по отраслям экономики. Поэтому мне кажется, что организации, которые есть в нашей стране, как минимум, нужны в России в существующих объемах.

Любовь Кузнецова: Ну что ж, предлагаю достаточно бегло поговорить о работе в рамках партийного проекта «Локомотивы роста» и Союза машиностроителей России. Какие тренды последнего времени по этим темам вы можете обозначить?

Александр Козловский: Что касается укрепления экономической составляющей страны, партия «Единая Россия» включена в работу. Партийный проект «Локомотивы роста» достаточно успешно реализуется в регионах и направлен на то, чтобы несколько со стороны смотреть на проблемы, с которыми сталкивается бизнес. То есть политики проводят некий мониторинг развития предприятий, в первую очередь тех, которые смогут быть локомотивами роста экономики - кто-то на федеральном, кто-то на региональном уровне. Проект работает, мои коллеги-единороссы активно включились, проводят совместные мероприятия.

Любовь Кузнецова: На этом и завершим наш сегодняшний разговор. Спасибо большое за интересный диалог.

Александр Козловский: До свидания.

Теги: #эхо москвы в пскове #Единая Россия #бизнес #РСПП #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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