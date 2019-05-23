Экономика

На заводе «Титан-Полимер» рассмотрят возможность переработки пластиковых отходов

Генеральный директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко не исключил, что на возглавляемом им предприятии могут задуматься над переработкой пластиковых отходов. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«Идея переработки пластиковых отходов с точки зрения бизнеса пользуется на рынке большой популярностью. На профильном рынке, вы удивитесь, пластиковых отходов не хватает. Это хорошая идея для малого и среднего бизнеса. На третьем этапе мы возможно об этом задумаемся», - поделился гость студии.

Герман Петрушко напомнил, что завод «Титан-Полимер» уже будет перерабатывать отходы своего производства, снова пуская их в производственных процесс.

Также, комментируя отказ Европы от пластиковой тары в пользу экологичной, Герман Петрушко заметил, что это касается в основном упаковки из полиэтилена и полистерола. «Мы производим полиэстер. Это другая упаковка, или нить, которая используется в текстильной промышленности. ПЭТ используется для вакуумных упаковок, для упаковок крови. Задача такой упаковки - сохранить продукт, в которую он упакован. Что касается запрета на использование пластиковой посуды, то где-то ее можно заменить, а где-то это просто невозможно», - заключил он.