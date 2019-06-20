Экономика

Мясные продукты «Деревня Соловьи» можно будет приобрести на Ганзейских днях

Компания «ПсковАгроИнвест» (бренд «Деревня Соловьи») примет участие в XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

28 и 29 июня продукцию «Деревня Соловьи» можно будет приобрести на «ВЫСТАВКЕ Промышленников Псковской области» по адресу: г. Псков, ул. Калинина, парковка у Дома спорта (на схеме - №26).

28 и 29 июня «Деревня Соловьи» ждет псковичей и гостей города в Торговых рядах по адресу: г. Псков, ул. Калинина, парковка у Дома спорта. Здесь вы сможете приобрести любимую продукцию ТМ «Деревня Соловьи»: вкусные колбасы, изысканные деликатесы, аппетитные полуфабрикаты.

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