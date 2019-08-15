Экономика

Аппетитные деликатесные колбаски пополнили ассортимент магазинов «Деревня Соловьи»

Богатый ассортимент качественных продуктов от отечественного производителя ООО «ПсковАгроИнвест» пополнился аппетитной новинкой, которая наверняка придется по вкусу всем любителям оригинального вкуса и неповторимого аромата. Теперь во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» вы можете приобрести сыровяленые колбаски «К пиву».

В составе - только качественные ингредиенты: свинина, соль пищевая, натуральные специи.

Колбаски станут прекрасным дополнением к дружеской встрече на природе, семейным посиделкам на даче и парному вечеру в бане. Это полезная и качественная замена чипсам или пересушенной рыбе.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9