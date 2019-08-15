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Экономика

Любимые многими псковичами фаршированные перцы вернулись на прилавки магазинов «Деревня Соловьи»

16.08.2019 16:30|ПсковКомментариев: 0

Фаршированные перцы торговой марки «Деревня Соловьи» вновь появились на прилавках фирменных магазинов бренда.

ООО «ПсковАгроИнвест» использует в своих продуктах исключительно качественные натуральные ингредиенты - поэтому вкусный полуфабрикат, любимый многими псковичами, возвращается к покупателям именно с началом сбора урожая овощных культур.

Фаршированный перец - вкусное блюдо и яркое украшение стола. ТМ «Деревня Соловьи» предлагает своим покупателям замороженный полуфабрикат, который перед приготовлением необходимо разморозить.

Натереть морковь, измельчить репчатый лук и обжарить немного овощи на сливочном масле, добавив соль и перец черный молотый по вкусу.

К овощам добавить сметану и томатную пасту, все вместе потушить пару минут.

Залить сложенные в подходящую посуду перцы приготовленной томатно-сметанной заливкой.

Тушить фаршированный перец на медленном огне 1 -1,5 часа.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #псковагроинвест #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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