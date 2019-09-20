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Экономика

Скидки на окорок и корейку будут действовать в магазинах «Деревня Соловьи» до конца октября

02.10.2019 14:33|ПсковКомментариев: 0

В фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи» стартовали октябрьские скидки. На этот раз псковичи смогут приобрести дешевле, чем обычно, мясную продукцию от местного производителя.

В частности, со 2 по 30 октября корейка свиная на кости обойдется покупателям сети всего в 211 рублей/кг. Окорок свиной на кости - 215 рублей/кг.

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #псковагроинвест #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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