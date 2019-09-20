Экономика

Уборка зерновых в Псковской области завершена на 95%

Уборка зерновых в Псковской области завершена на 95%. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, подводя итоги развития сельхозотрасли в псковском регионе в текущем году.

«У нас намолочено почти 149 тыс тонн зерновых культур (в прошлом году - порядка 60). Уборка зерновых уже закончена на 95%, осталось убрать порядка 1000 га. Это очень хороший показатель. Мы даже обгоняем Ленобласть, и это здорово», - отметил гость студии.

В целом текущий год в плане развития сельского хозяйства, по мнению Андрея Козлова, складывается удачно для Псковской области.«Нынешний год показал, что задел, сделанный ранее, сработал. В области появились достаточно серьезные инвесторы. Благодаря поддержке, своему опыту и обучению, наши сельхозоваропроизводители показали, что можно уже получать европейский уровень урожайности. Сработала и благоприятная погода», - отметил гость студии.

На сегодняшний день, по словам Андрея Козлова, псковский регион демонстрирует рост почти по всем индексным показателям. «Все показатели в целом мы выполняем, но есть опасения по молоку. Небольшой рост есть, и надеюсь, к концу года этот показатель до уровня прошлого года мы доведем», - заключил он.