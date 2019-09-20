Экономика

Андрей Козлов: То, что псковские сельхозпредприятия избалованы льготами, громко сказано

То, что сельхозпредприятия Псковской области избалованы льготами, громко сказано. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов, комментируя мнение своего коллеги по региональному парламенту Юрия Сорокина о том, что Псковская область уделяет достаточно много внимания господдержке сельского хозяйства, но при этом легкая промышленность такой поддержки практически не получает.

«Наши коллеги белой завистью нам завидуют (из-за льгот - ред.), но без этих мер поддержки сельское хозяйство просто не выдержит», - полагает Андрей Козлов. Так, по его словам, раньше у сельхозпредприятий было льготное топливо и льготные тарифы на электроэнергию. «А сегодня мы за электроэнергию платим так же, как все промышленные предприятия. На мой взгляд, хотя бы этот вопрос надо прорешать на уровне правительства. Потому что отрасль не такая энергоемкая, как завод, но, к сожалению, в структуре себестоимости электроэнергия у нас занимает до 10 процентов», - пояснил гость студии. Кроме того, по его словам, рентабельность производства по многим видам продукции очень мала, притом, что на сельхозпредприятиях используется много ручного и механического труда.

«Поэтому без этих мер поддержки сельское хозяйство, наверное, не выживет. Хотя мы рассчитываем, прежде всего, на себя», - отметил гость студии. Являясь руководителем новосокольнического предприятия «Красное знамя», Андрей Козлов тоже привык считать деньги. «За 2018 год «Красное знамя» заплатило 28 млн налогов, а господдержки получила на 10,2 млн рублей. Поэтому сказать, кто кого поддерживает, очень сложно. Мы заплатили налогов в три раза больше, чем получили мер господдержки. Поэтому на сегодня поддержка есть, ее надо развивать, а программу надо уточнять», - резюмировал он.

Наряду с этим Андрей Козлов подчеркнул, что на федеральном уровне наверняка тоже есть программы господдержки промышленности, в том числе легкой. «Поэтому ими тоже можно пользоваться. Но в это надо влезать, вникать, разбираться. У нас они более прозрачны, у нас более четкие правила игры, и все об этом знают», - заключил депутат.