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Экономика

В Минпромторге обсудили проект программы социально-экономического развития Псковской области

05.10.2019 14:28|ПсковКомментариев: 0

Состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, посвященная обсуждению проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, встреча прошла 4 октября в Москве.

«В ходе общения стороны рассмотрели основные блоки стратегического для региона документа, обсудили и проанализировали целесообразность включения в проект отдельных мероприятий. Михаил Ведерников остановился на наиболее значимых для региона пунктах программы», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о газификации, решении вопроса территориального планирования, который позволит повысить собираемость налогов и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона, а также мероприятиях по развитию молочного животноводства и сохранению объектов культурного наследия. Стоит отметить, что в основу стратегического для региона документа в том числе включены и предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей субъекта. Планируется, что в программе также найдут отражение мероприятия по поддержке десяти приоритетных муниципалитетов, которые в области являются наиболее перспективными в развитии сельского хозяйства, туризма, промышленности.

По итогам обсуждения глава Минпромторга России в целом одобрил проект программы, внеся ряд предложений по корректировке документа. После доработки проект индивидуальной программы социально-экономического развития 10 октября будет вынесен на рассмотрение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Окончательная защита программы состоится в конце октября.

Планируется, что по итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области к 2024 году в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации.

Напомним, что проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области был разработан органами исполнительной власти региона по поручению правительства Российской Федерации.

Теги: #ведерников #Минпромторг #правительство #михаил ведерников #губернатор #экономика #администрация Псковской области #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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