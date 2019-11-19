Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Ольгой Милонаец

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ней о ситуации в сфере государственных и муниципальных закупок, о картельных сговорах в регионе, претензиях антимонопольной службы к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоПром».

Вопросы Ольге Милонаец можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.