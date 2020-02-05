Экономика

Великолукский завод вложит свыше 150 млн рублей в строительство производственно-складского комплекса

Кабельный завод «АЛЮР» намерен построить производственно-складской комплекс в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, третью очередь проекта представил сегодня, 11 февраля, на заседании инвестиционной комиссии администрации региона директор по экономике и финансам ООО «Кабельный завод «АЛЮР» Сергей Лыков.

Инвестор претендует на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот.

Сергей Лыков напомнил, что предприятие существует с 1996 года и создано практически с нуля. За время существования порядка 651 млн рублей предприятие уже внесло инвестиций в Псковскую область.

Новый инвестпроект, по его словам, подразумевает внедрение эффективных технологий кабельного производства и расширение номенклатуры производимых товаров. Кроме того, за счет реализации этого проекта будет увеличено количество рабочих мест на 2% от существующей численности персонала - плюс десять рабочих мест.

Объем инвестиций превысит 154 млн рублей, 72 млн из них запланировано заложить в капитальное строительство корпуса и строительно-монтажные работы. Остальная часть средств будет направлена на закупку необходимого оборудования. В бюджет Псковской области запланировано поступление налогов в объеме около 300 млн рублей.

Завершить строительство инвестор намерен в этом году.

Члены инвестиционной комиссии единогласно одобрили проект и предоставление ему налоговых льгот.