Экономика

Комиссионные доходы банков по кредитам выросли на 227% в 2019 году

За прошедший год комиссионные доходы банков по кредитам гражданам выросли на 227% и составили 51,9 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании «БКС Премьер», пишет газета «Известия».

Отмечается, что в 2019 году доходы от процентов по займам физлицам впервые превысили прибыль от ставок для корпоративного кредитования. Причиной являются более высокие проценты для граждан и стагнация при выдаче ссуд предпринимателям.

По мнению экспертов, финансовые организации стремятся снизить риски за счет повышенной комиссионной прибыли. Кроме того, подобная мера может помочь банкам пережить последствия коронавируса.

По словам директора - руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина, распространение инфекции может привести к ухудшению кредитного качества заемщиков в некоторых отраслях, что негативно отразится на динамике выдачи займов.

При этом Михаил Доронкин полагает, что комиссионные доходы ведут себя стабильнее в периоды экономических спадов, так как они могут частично нивелировать негативный эффект на финансовый результат банков.