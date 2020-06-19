Экономика

На банки хотят переложить страхование при потребкредите

Общероссийский народный фронт поддержал концепцию страхования рисков ипотеки, предложенную в конце апреля ЦБ. Новый подход предполагает, что в качестве страхователя при выдаче кредитов на покупку жилья должен выступать не заемщик, а банк. Эксперты отмечают, что такая концепция логична, поскольку выгодоприобретателем от страховки зачастую является именно кредитор.

В организации также полагают, что банк, на которого будет переложена страховка, будет искать наиболее выгодные страховые тарифы, что отразится и на стоимости заемных средств. Единственное, о чем «фронтовики» предполагают подумать регулятору - стоит ли обязывать банки страховать все риски. По мнению экспертов, кредитор сам должен определять, что страховать.

Кроме того, в организации считают, что подход страхования ипотечных рисков нужно распространить и на потребительское кредитование, хотя для этого вида страхование не является обязательным. При этом со страховкой банки реализуют 50-60% таких кредитных продуктов, пишут «Известия». Очень часто кредитные организации «зашивают» страховку в тело кредита, причем рассчитывают ее сразу на весь срок выплат, поэтому клиенту приходиться существенно переплачивать. И при этом и сам заемщик, и регулятор не всегда могут отследить эту манипуляцию. Если же переложить страхование на кредитора, то стоимость заемных средств может существенно снизится, считают в ОНФ и эксперты.

Однако банки никогда не согласятся на такие перемены, уверены эксперты. Это, прежде всего, связано с возможной потерей доходов от комиссионных вознаграждений, которые они получают от страховых компаний как посредники. Так, по данным ЦБ, в прошлом году страховые премии только по страхованию жизни заемщиков составили около 92 млрд рублей, при этом кредитные организации с этой суммы получили комиссию в размере более 41 млрд рублей (прирост по сравнению с 2018-м составил 104,1%). Допустить выпадение доходов, особенно в нынешних условиях, банки, естественно не готовы.