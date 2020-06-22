Экономика

Российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах

Крупнейшие российские банки фиксируют рост снятия наличных денег в банкоматах после окончания действия части ограничительных мер. Об этом пишет газета «Известия».

Спрос на эту услугу за три недели июня по сравнению с апрелем-маем вырос на 32-35% в МКБ, на 30% — в Почта Банке, на 29% — в Новикомбанке, на 23% — в ВТБ, рассказали в кредитных организациях. Тенденцию подтвердили в Сбербанке, Райффайзене, ПСБ, Росбанке, «Тинькофф», банках «Дом.РФ» и «Хоум Кредит».

В кредитных организациях пояснили, что в последние недели реализуется отложенный спрос на наличные.

«Несмотря на подъем по сравнению с маем, в июне спрос на снятие наличных находится ниже объемов прошлого года. Мы видим появление у клиентов устойчивых «безналичных» привычек», — сказал представитель Сбербанка.

Весной 2020 года из-за действия ограничительных мер в связи с распространением коронавируса россияне стали меньше пользоваться «живыми» деньгами. Центробанк в марте заявлял, что бумажные деньги могут быть переносчиком COVID-19, отмечает источник.