Экономика

Псковичи подали 25 заявок на участие в нацпроекте «Агростартап»

На участие в нацпроекте «Агростартап» поступило 25 заявок из 11 районов Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов 16 июля на заседании профильной комиссии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Национальный проект "Агростартап" находится на особом контроле президента, губернатора. Мы должны вовремя отдать средства участникам проекта», - отметил Николай Романов.

Комиссия одобрила 16 заявок, остальные претенденты не прошли отбор по разным причинам. Например, у шести из них была обнаружена задолженность по налогам.

Бизнес-планы тех, кто прошел отбор, комиссия уже оценила, выставлены баллы за работу с документами (от 3 до 15).