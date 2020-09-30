Экономика

Ресторанам и кафе запретят включать в счет чаевые

Кафе и рестораны в России не смогут включать в чек чаевые с 1 января 2021 года, такие правила утвердило правительство.

В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), сообщают «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По мнению ведомства, такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг.

Вместе с тем предприятия общепита смогут предложить потребителю другие услуги, от платы за которые он будет вправе отказаться, а если они оплачены - потребовать возврата денег.

Правила также устанавливают, что кафе и рестораны обязаны будут информировать потребителей о перечне услуг и условиях их оказания, наименовании предлагаемой продукции, способах приготовления блюд и основных ингредиентов, предоставлять сведения о пищевой ценности продукции, весе порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары алкогольной продукции и объеме ее порции.

Заведения общепита по-прежнему будут обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее потребителю по его требованию. Новые «Правила оказания услуг общественного питания» начнут действовать с начала следующего года взамен старых, которые утратят свою силу.