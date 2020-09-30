Печоры могут вырасти из моногорода в территорию опережающего развития

Печоры могут вырасти из статуса моногорода и стать территорией опережающего развития. Об этом Псковской Ленте Новостей по итогам профильного совещания, которое состоялось сегодня, 30 сентября, рассказал президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.
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По его словам, туристический кластер в Печорах является наиболее очевидным для развития. Но сюда со своим проектом может зайти абсолютно любое предприятие, которое создаст рабочие места для жителей города и будет производить то, что востребовано.
«Это не только и не столько предприниматели Печор, потому что они уже и так активные и вовлеченные участники, им, разве что, нужно больше информации и помощи в рутинной бумажной работе. Это еще и возможность для других предпринимателей, которые находятся не только в Псковской области, а вообще в любой точке России - хоть из Владивостока, хоть с Камчатки. Но главное условие - реализовать свой проект, создать предприятие, открыть рабочие места в Печорах», - заключил Владимир Зубов.