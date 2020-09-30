Экономика

Печоры могут вырасти из моногорода в территорию опережающего развития

Печоры могут вырасти из статуса моногорода и стать территорией опережающего развития. Об этом Псковской Ленте Новостей по итогам профильного совещания, которое состоялось сегодня, 30 сентября, рассказал президент региональной Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов.



Фото: Дмитрий Погодин, fotokto.ru

«Сейчас Печоры зависят только от одного предприятия – "Евро-Керамики", которое почему-то названо градообразующим. Для сравнения в "Евро-Керамике" работает около 600 человек. А в Печерском монастыре более 2000 человек задействовано. Монастырь и сопутствующие службы обеспечивают поток паломников – свыше 1200 человек в день, монастырскими усилиями и частниками создана серьезная инфраструктура. Еще один крупный работодатель в Печорах – Псковская таможня и погранслужба. В любом случае смысл придания статуса моногорода в том, чтобы создать дополнительные возможности для занятости населения, чтобы в конечном итоге статус моногорода с Печор снять. Так город может перерасти в территорию опережающего развития, где тоже есть свои льготы для ведения предпринимательской деятельности и свои меры поддержки, в том числе и для муниципальных органов самоуправления», - рассказал президент ТПП Псковской области.

По его словам, туристический кластер в Печорах является наиболее очевидным для развития. Но сюда со своим проектом может зайти абсолютно любое предприятие, которое создаст рабочие места для жителей города и будет производить то, что востребовано.

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«Это не только и не столько предприниматели Печор, потому что они уже и так активные и вовлеченные участники, им, разве что, нужно больше информации и помощи в рутинной бумажной работе. Это еще и возможность для других предпринимателей, которые находятся не только в Псковской области, а вообще в любой точке России - хоть из Владивостока, хоть с Камчатки. Но главное условие - реализовать свой проект, создать предприятие, открыть рабочие места в Печорах», - заключил Владимир Зубов.