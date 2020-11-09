Экономика

Госзакупки по небольшим контрактам превратятся в электронный магазин - Ольга Милонаец

Госзакупки по контрактам до 600 тысяч рублей в скором времени будут напоминать электронный магазин, вроде OZON или Ebay. Чиновники должны будут выходить в этот электронный магазин и задавать параметры поиска и выбирать из предложенных коммерческих предложений. Об этом сегодня, 10 ноября, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) рассказала руководитель Псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец.

«Задача предпринимателей этому научиться заранее. На данном этапе этот алгоритм «электронных полок» планируется ввести с апреля следующего года», - уточнила она.

По ее словам, таким образом хотят перевести бумажные контакты по относительно небольшим контрактам в электронно-цифровое поле, на электронные площадки, чтобы повысить их доступность.

При этом гость студии выразила уверенность, что, несмотря на постоянную критику закона о госзакупках (44-ФЗ «Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - от ред.), его не отменят.

«44-ФЗ не ругает только ленивый. Но, я уверена, что этот закон не отменят. Наоборот, все процессы автоматизируются, они становятся более прозрачными. Ждем в следующем году оптимизационного пакета поправок в этот закон. Этот пакет реально оптимистичный. Он сокращает количество закупок, вводит универсальную предстоимостную квалификацию – то есть без опыта работы ты не сможешь участвовать в контрактах. И пожаловаться к нам не смогут те, кто не имеет этой квалификации: если ты потенциально не имел права на этот контракт, то чего тебе жаловаться?» - прокомментировала Ольга Милонаец.

«Мы, как контрольное ведомство, тоже ждем этих перемен, но говорить о том, что 44-ФЗ вообще отменят, нельзя. Максимум, поменяется номер федерального закона», - заключила руководитель Псковского УФАС.