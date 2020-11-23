Экономика

Удаленная работа в России приобретет межрегиональный характер

Дистанционный формат занятости сохранится в РФ после снятия ограничений по коронавирусу и приобретет межрегиональный характер, считает министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Мы долго говорили о том, что цифровые технологии постепенно будут способствовать переходу на удаленную занятость, но пандемия ускорила этот процесс. Очевидно, что даже после снятия всех ограничительных мер дистанционная занятость останется распространенной практикой», - заявил Котяков, передает «Интерфакс».

«Более того, я уверен, что удаленная занятость приобретет межрегиональный формат и несет в себе больше количество плюсов», - уточнил он. По словам Котякова, сегодня в удаленном формате «трудятся почти 3,7 млн человек».

Министр добавил, что «если в марте-апреле все сводилось к тому, что работавшие в офисе сотрудники просто остались дома, то сейчас постепенно работодатель задумывается о том, какие дополнительные возможности для него открывает эта форма занятости».

Котяков сказал, что возможность заключается в «цифровизации кадрового делопроизводства, куда уже вовлечены свыше 2 млн сотрудников». Он предложил рассмотреть предварительные итоги эксперимента уже в начале 2021 года, а по результатам подготовить поправки в Трудовой кодекс.