Экономика

В России предрекли рост оптовых цен на бензин

В январе оптовые цены на топливо в России могут взлететь вслед за ростом цены на нефть. Цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост еще в конце прошлого года, что объясняется снижением предложения на внутреннем рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».



Еще в ноябре цены на АИ-95 и АИ-92 устойчиво снижались. Пик цен был пройден в июне и июле, после того как нефтяные компании увеличили выпуск топлива, в результате чего рынок стал постепенно стабилизироваться. Однако с начала декабря АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. «Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет», - пишет издание.

Объем продаж бензина на СПбМТСБ с 21 по 25 декабря в среднесуточном выражении упал относительно предыдущей недели на 15%. В «Петромаркете» считают, что это, скорее всего, произошло из-за того, что производители увеличили отгрузки продукта на экспорт, поскольку внутренний рынок уже на протяжении шести с половиной недель проигрывал в доходности экспортной альтернативе.



По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (ЦДУ ТЭК), с 16 по 22 декабря выпуск бензина в России увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей, при этом его поставки на внутренний рынок снизились на 2,2%, а запасы на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах - на 3,6%. Эксперты «Петромаркета» считают, что спад предложения бензина происходил на фоне обычного предновогоднего оживления спроса на топливо со стороны отечественных автомобилистов. Повышенный спрос предъявляют и независимые операторы мелкооптового рынка автобензина, подстегиваемые ожиданием роста цен в январе из-за повышения с 2021 года акцизов на моторные топлива.



Как отмечает «Коммерсантъ», тренд на увеличение цен на бензин может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале года почти на 10%, до 56 долларов за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина становится для нефтяных компаний еще более выгодным.