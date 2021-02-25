Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Александром Конашенковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Псковскую область нередко называют типичным аграрным регионом, в котором можно заниматься буквально всеми видами сельского хозяйства вплоть до разведения оленей и выращивания винограда и арбузов. Как говорится, было бы желание. Желание, судя по всему есть, ведь в регионе работают, согласно последней сельхозпереписи, свыше 280 сельскохозяйственных организаций, почти 630 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 200 тыс. личных подсобных хозяйств.



Статистика говорит и о том, что производство сельхозпродукции в Псковской области в 2020 году относительно предыдущего года увеличилось почти на 9%. Рост показывает и животноводство (+10%), и растениеводство (+2,6%). При этом наши показатели заметно опережают общероссийский уровень прироста в 1,5%.



На недавнем ежегодном совещании с сельхозтоваропроизводителями власти заявили, что положительная динамика в отрасли наблюдается уже несколько лет подряд, а в прошлом году еще и зафиксированы рекордные показатели экспорта. Совпадает ли ощущение такой почти эйфории со стороны чиновников с тем, что чувствуют сами аграрии? Как работается им на земле в условиях серьезно изменившийся пандемической реальности и роста цен почти по всем фронтам? Хватает ли фермерам в этих условиях государственной поддержки?



Ответить на эти вопросы ведущий программы Алексей Овчинников попросит президента ассоциации «Псковский фермер», главу крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутата Собрания депутатов Гдовского района, доктора сельскохозяйственных наук Александра Конашенкова.



Радиослушатели могут принять участие в разговоре, позвонив по телефону 56-73-72.