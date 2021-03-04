Экономика

Меры поддержки бизнеса в 2021 году обсуждают в Пскове

Совещание, посвященное мерам поддержки бизнеса в 2021 году, проходит в Пскове на базе Регионального союза промышленников и предпринимателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открывая мероприятие, руководитель РСПП Псковской области, депутат Госдумы РФ Александр Козловский поблагодарил администрацию области за содействие в организации сегодняшней встречи, возможность собраться и обсудить проблемы бизнесы. Эта встреча подготовительная перед последующими, в том числе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

«В целом, Псковская область по статистике меньше пострадала от пандемии коронавируса, чем другие регионы, но это не значит, что мы должны остаться безучастными в мерах поддержки псковских предприятий», - подчеркнул Александр Козловский.

Неправильно говорить, что псковский бизнес хорошо себя сегодня чувствует, продолжил он. «Во время пандемии пострадали практически все сферы экономики. Те ограничения, которые были год назад, с таким предприятия Псковской области столкнулись впервые. Сказался на работе псковского бизнеса и пик заболеваемости в осенний период», - заметил Александр Козловский и добавил, что с учетом ситуации предприятия особенно нуждаются в господдержке и рассчитывают на нее.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев согласился, что прошедший год был очень непростым и серьезно сказался на экономике как страны в целом, так и региона в частности. «Итоги 2020 года таковы, что мы практически остались на том же уровне, что и в 2019 году. В целом промышленность сработала неплохо, однако отдельные отрасли пострадали больше. Совместными усилиями удалось не допустить кризисной ситуации», - отметил чиновник.

Он напомнил, что в прошлом году прямых финансовых мер поддержки на региональном уровне не было, но осуществлялась федеральная господдержка. Только семь промышленных предприятий Псковской области смогли ею воспользоваться.

Андрей Михеев также напомнил, что на федеральном уровне остается еще много отраслевых мер поддержки и отдельно остановился на инструментарии национальных проектов, которые, несмотря на пандемию, продолжают реализовываться. «В сфере экономики также нацпроекты продолжают работать, они были несколько трансформированы. В частности, появились новые формы поддержки предприятий», - заверил он.

Чиновник рассказал, что недавно появились новации в программе по развитию производительности труда. В частности, внедряется такое направление, как «Движение рационализаторов», направленное на развитие новых технологий и инноваций в производстве. При этом по ряду направлений можно получить финансирование. «Если создать при предприятии центр притяжения компетенций, то можно подать заявку для участия в конкурсном отборе», - рассказал Андрей Михеев.