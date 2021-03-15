Экономика

Около половины псковских организаций не получили прибыль в прошлом году

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в Псковской области в прошлом году в действующих ценах составил 11610,6 млн рублей, или 80,8% к 2019 году. Данные приведены без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений и некредитных финансовых организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По итогам деятельности прибыль получили 164 организации на сумму 14662,6 млн рублей, или 92,9% к значению предыдущего года. Убыток имели 117 организаций на сумму 3052 млн рублей, что в 2,1 раза превысило убыток за 2019 год.

С положительным финансовым результатом закончили год организации сельского хозяйства, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Отрицательный финансовый результат получили организации строительства, транспортировки и хранения, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, гостиницы и предприятия общественного питания.

Практически у организаций всех видов деятельности наблюдается ухудшение финансовых результатов по сравнению с предыдущим годом, за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (119,1%).

Доля организаций, получивших прибыль в 2020 году, составила 58,4%, и снизилась по сравнению с 2019 годом (64,4%).

Снижение доли прибыльных организаций наблюдается практически по всем видам деятельности, кроме сельского, лесного хозяйства, охоты, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха.