Экономика

Программу развития инфраструктурных проектов могут запустить в регионах России

«Единая Россия» обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, например, льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов РФ, сообщил Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород и знакомства с проектом комплексного развития Нижегородской агломерации. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

«Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов "Единая Россия" выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они, по сути, являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому "Единая Россия" поддержит предложения губернатора Нижегородской области и обратится к президенту РФ», - сказал Андрей Турчак.

Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций.

«Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов – в частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации.

«Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территории субъект даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область, сможет реализовать», - пояснил он.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет. «Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», - рассказал он.

Региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста», депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев отметил, что дополнительная поддержка федерального уровня будет способствовать развитию инфраструктуры нашей области, благодаря чему продолжится развитие экономики, будут созданы новые рабочие места.

«В настоящее время в регионе продолжается строительство будущего локомотива роста нашего региона, резидента ОЭЗ "Моглино", завода "Титан-Полимер", который повысит инвестиционную привлекательность региона», - добавил он.