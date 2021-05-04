Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Теслей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля. Ведущий Константин Калиниченко будет говорить с ним о роли и месте облпотребсоюза в современном обществе. Также гость студии расскажет, почему решил пойти в большую региональную политику.

Свои вопросы Николаю Тесле можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.