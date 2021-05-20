Экономика

Стабильная зарплата и перспективы роста: «ПсковАгроИнвест» приглашает на работу

ООО «ПсковАгроИнвест» приглашает на работу сотрудников. Появление новых вакансий связано с ростом производства по новым направлениям, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

В частности, в последние пять лет агрохолдинг активно развивает сферы мясопереработки и фирменной торговли. Год назад на предприятии освоили еще одно сопутствующее перспективное направление - переработку молока.

Постоянный рост, конечно же, не мог не сказаться на зарплате работников. Как уточнили на предприятии, в настоящий момент в цехе переработки мяса обвальщики в среднем получают от 60000 рублей в месяц, причем у лучших тружеников есть возможность увеличить эту цифру до 90000 рублей. Средняя зарплата формовщиц - 55000 рублей (у передовиков - до 70000 рублей). Важно отметить, что для работы по этим направлениям не требуется какого-то специального образования: соискателей обучают прямо на производстве, с нуля. Высшей категории сотрудники достигают за 3 года.

Работа есть всегда: в среднем мощности обвалки на предприятии достигают 412 761 тонн в месяц. К тому же в связи с ростом количества магазинов, увеличением поголовья и подъемом спроса покупателей в продукции, особенно в период пикников, производство переходит на беспрерывную работу (30 дней).

В связи с расширением на предприятие в настоящий момент требуются:

* обвальщик мяса - от 40 000 руб.

* упаковщик-весовщик - от 40 000 руб.

* грузчик в цех переработки мяса - от 35 000 руб.

Контактная информация:

Телефон отдела кадров (8112)33-13-03, добавочный 58

ok@pskovagro.ru