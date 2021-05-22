Экономика

В России предложили продлить срок службы бытовой техники до 10 лет

Минприроды предложило продлить срок службы бытовой техники и электроники: обязать производителей изготавливать детали для ремонта аппаратуры на протяжении всей гарантии - до 10 лет. Об этом пишет газета «Известия».

С соответствующей инициативой министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов обратился в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

Отмечается, что аналогичные обязательства уже действуют в Европе. Там производители не могут подтолкнуть людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а деталей для ремонта уже не изготавливают.

Более того, этот шаг позволит сократить количество «электронного мусора», уверены в Минприроды.

Правительство запросило позиции Минпромторга и Минэкономразвития по этому предложению.