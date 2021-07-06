Псковских бизнесменов приглашают на Международный таможенный форум, который состоится 21 - 22 октября в Центре международной торговли в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Форум проводится ежегодно, его спикерами традиционно выступают члены правительства России, руководство Минфина, Минэкономразвития, ФТС и ФНС, других органов исполнительной власти, представители зарубежных таможенных организаций, лидеры делового сообщества.
В год 30-летия ФТС России на площадках форума планируются дискуссии об использования современных технологий и цифровой трансформации внешней торговли. Российские и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности примут участие в деловой программе и современной интерактивно-выставочной экспозиции.
Тематические треки деловой программы Международного таможенного форума:
Регистрация участников на Международный таможенный форум открыта.
Информацию об условиях участия в Международном таможенном форуме можно получить в оргкомитете форума. Телефон для справок: +7 (499)449 73 19, адрес электронной почты: mtf@ca.customs.gov.ru.