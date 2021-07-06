Экономика

Псковских бизнесменов приглашают на Международный таможенный форум

Псковских бизнесменов приглашают на Международный таможенный форум, который состоится 21 - 22 октября в Центре международной торговли в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Форум проводится ежегодно, его спикерами традиционно выступают члены правительства России, руководство Минфина, Минэкономразвития, ФТС и ФНС, других органов исполнительной власти, представители зарубежных таможенных организаций, лидеры делового сообщества.

В год 30-летия ФТС России на площадках форума планируются дискуссии об использования современных технологий и цифровой трансформации внешней торговли. Российские и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности примут участие в деловой программе и современной интерактивно-выставочной экспозиции.

Тематические треки деловой программы Международного таможенного форума:

Цифровизация внешней торговли - основные направления;

Поддержка экспорта в России;

Электронные сервисы для бизнеса;

Интернет-торговля. Тренды и перспективы;

Экосистемы - новый тренд в цифровизации ВЭД;

Эталонная модель национального механизма «Единого окна»;

Развитие международного сотрудничества;

«Интеллектуальный» пункт пропуска. Электронная таможня;

Передовые информационные технологии. Искусственный интеллект;

Развитие транзитного потенциала ЕАЭС;

Новые стратегии администрирования таможенных платежей;

Классификация товаров по ТН ВЭД ЕАЭС;

Правоохранительная деятельность таможенных органов;

Маркировка и национальная система прослеживаемости товаров;

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности;

Цифровизация досудебного урегулирования споров.

Регистрация участников на Международный таможенный форум открыта.

Информацию об условиях участия в Международном таможенном форуме можно получить в оргкомитете форума. Телефон для справок: +7 (499)449 73 19, адрес электронной почты: mtf@ca.customs.gov.ru.