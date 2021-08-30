Экономика

Псковским предпринимателям разъяснили, как пересчитать сумму налога по патенту

Стоимость патента в случае изменения адреса места ведения предпринимательской деятельности или его физических показателей, которые учитываются при определении налоговой базы, можно пересчитать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Порядок такого перерасчета для индивидуального предпринимателя (ИП) разъяснен в письме Минфина России от 05.07.2021 № 03-11-09/53236.

«Так, например, если ИП получил патент по виду деятельности "розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы" на четыре магазина, а в период действия патента два из них были закрыты по истечении срока аренды, то он может пересчитать сумму налога по патенту», - пояснили специалисты.

В УФНС отметили, что в такой ситуации ИП вправе получить новый патент взамен действовавшего ранее. Для этого нужно подать заявление на его получение за 10 дней до даты начала предпринимательской деятельности с изменением адреса или физических показателей, применяемых при осуществлении предпринимательской деятельности.

Кроме того, ИП вправе обратиться в налоговый орган с заявлением, составленным в произвольной форме, о перерасчете суммы налога, уплаченного по ранее действовавшему патенту. Расчет производится исходя из срока действия данного патента с даты начала до даты прекращения его действия, указанной в заявлении, рассказали в региональном управлении.

По состоянию на август 2021 года патентную систему налогообложения в Псковской области применяют 3644 индивидуальных предпринимателей.