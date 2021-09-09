Экономика

В России предлагают реформу системы субсидирования авиа- и железнодорожных перевозок

В транспортной комиссии Госсовета предложили реформировать действующий механизм субсидирования проезда на авиа- и ж/д транспорте, который сегодня распространяется на все категории граждан. Это следует из протокола совещания, состоявшегося 26 августа, пишет газета «Известия». Его подлинность изданию подтвердили три источника в отрасли.

В частности, Госкомиссия попросила Минтранс рассмотреть возможность сохранения субсидирования из госбюджета проезда в самолетах и поездах только для социально незащищенных слоев населения.

Сегодня для всех категорий граждан на авиа- и ж/д транспорте действуют две программы субсидирования. В частности, дотируются межрегиональные перелеты в рамках постановления правительства №1242. В 2021 году из федерального бюджета выделено 7,72 млрд рублей на субсидирование 266 маршрутов, еще около 6,7 млрд — из региональных бюджетов. В 2022-2023 годах на это предусмотрено по 9,3 млрд рублей бюджетных ассигнований, следует из закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На железнодорожном транспорте тарифы в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования регулирует ФАС. Для всех граждан билеты стоят ниже экономически обоснованного уровня, а недостающую часть компенсирует государство по постановлению правительства №207. На 2021, 2022 и 2023 годы на это предусмотрено по 8,23 млрд рублей, еще по 907 млн рублей — субсидии на перевозку пассажиров между Калининградской областью и другими регионами РФ.