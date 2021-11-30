Экономика

Названа себестоимость помывки в банях Пскова

Себестоимость одной помывки в банях Пскова составляет примерно 310 рублей. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил руководитель муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов.

«Если установить такой тариф, какой нужно, люди просто не смогут себе позволить поход в баню. Стоимость одной помывки составляет примерно 310 рублей. Возьмем только горячую воду - ее цена два рубля за один литр. Человеку в среднем нужно 50 литров, чтобы помыться, вот и получается, что только на горячую воду 100 рублей, а это мы еще не считаем заработную плату, налоги, расходы на ремонт и так далее», - пояснил Сергей Колосов.

По его словам, на данный момент прорабатывается механизм субсидирования банно-прачечного комбината города Пскова. Вопрос, заметил он, планируют решить до февраля 2022 года.

«Мне понравилась позиция Бориса Елкина (глава администрации Пскова - ред.). Он увидел, что бани - важный социальный объект, что они нужны людям и что они готовы бороться за них. В бани ходят не только пенсионеры, но и молодежь, семьи с детьми. Я и сам туда хожу», - признался Сергей Колосов.

Ранее о возможных повышениях тарифов в банях Пскова сообщил Борис Елкин. Он отмечал, что оказание услуг комбината на данный момент проходит ниже себестоимости, что приносит финансовые трудности предприятию.