Экономика

Финансист спрогнозировал курс рубля и доллара после новогодних праздников

Российская валюта на фоне нарастающих геополитических рисков заметно ослабела с ноября, когда ей удавалось закрепиться на отметке в 70 рублей за доллар США. Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров перечислил факторы, благодаря которым после новогодних праздников стоит купить валюту развитых стран, в том числе — доллар и евро.

По его мнению, не стоит ожидать значительного укрепления рубля до следующего заседания Банка России, которое намечено на 11 февраля 2022 года.

«Локальная и мировая инфляция продолжают расти. Нефть сорта Brent упала с максимальных значений 2021 года в 85 долларов за баррель и торгуется на уровне 71 доллара. На последнем заседании 17 декабря ЦБ РФ принял решение поднять ключевую ставка на 100 б.п. до 8,5% годовых. Однако рубль слабо отреагировал на это столь значительное повышение — в начале укрепившись, он упал до 74 рублей за доллар. Можно предположить, что рынок был готов к повышению ключевой ставки», — приводит его слова агенство «Прайм».

ЦБ продолжил ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с ростом инфляции в стране, и это, по мнению Макарова, логично.

«Вероятнее всего, в следующем году мы увидим пару USD/RUR в районе 74,5-77 рублей. Сейчас доллар укрепляется и к другим валютам, этому способствует жесткая риторика ФРС по поводу сворачивания стимулов», — прогнозирует он.