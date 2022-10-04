Экономика

Минимальные розничные цены на игристое вино хотят повысить в России

Минфин РФ предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальные розничные цены на игристое вино до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей, следует из документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальную закупочную цену (за исключением импорта) игристого вина у производителя предлагается повысить до 166 рублей за 0,75 литра (со 118 рублей), а оптовую - до 199 рублей (со 137 рублей). Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно, уточняет РИА Новости.

Согласно проекту, предлагаемое повышение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство. Также уточняется, что в 2021 году установленные приказом минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом ставка акциза на игристое вино индексировалась на 2022 год (с 41 до 43 рублей), а также предусмотрена индексация ставки акциза в 2023 году – до 45 рублей за литр.

Также в расчете цен учитывают прогнозный уровень инфляции на 2023 год в размере ‎5,5% согласно сценариям прогноза социально-экономического развития, разработанным Минэкономразвития России. Проектом приказа учитывается рост издержек на производство (комплектующие, электроэнергия, оплата труда), цен на сырье (винограда) для производства игристого вина.