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Экономика

Россия увеличила объемы производства водки и вина

06.10.2022 09:28|ПсковКомментариев: 0

Алкогольные предприятия в России за 9 месяцев 2022 года произвели 58,2 миллиона декалитров водки, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на Росалкогольрегулирование.

В сентябре по сравнению с августом производство выросло на 22,7%, до 8,2 миллиона декалитров.

Коньячные заводы выпустили за 9 месяцев 6,3 миллиона декалитров продукции (рост на 17,7% в годовом выражении). В сентябре произведено 746,1 тысячи декалитров, это на 13,8% больше, чем в августе.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выпущено 79,7 миллиона декалитров (на 12,5% больше). В сентябре по сравнению с августом рост составил 18%, до 11,1 миллиона декалитров.

Винодельческие предприятия в январе-сентябре нарастили производство до 44,9 миллиона декалитров (на 6,1% больше, чем годом ранее). В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 12,6%, до 6,8 миллиона декалитров. В том числе выпуск тихих вин за 9 месяцев увеличился на 7%, до 23,9 миллиона декалитров, в сентябре - на снизился на 0,2%, до 3,2 миллиона декалитров.

Но наибольшие темпы роста в этом секторе продолжает демонстрировать производство шампанских и игристых вин. За 9 месяцев рост в годовом выражении составил 27,6%, до 9,4 миллиона декалитров, в сентябре по сравнению с августом - 22,2%, до 1,9 миллиона декалитров.

Фруктовых вин за 9 месяцев выпущено 7,9 миллиона декалитров (на 1,1% больше), в сентябре - 1,1 миллиона декалитров (на 38,9% больше).

Слабоалкогольных напитков в январе-сентябре произведено 13,3 миллиона декалитров (на 38,8% больше), в сентябре- 1,9 миллиона декалитров (на 7,6% больше).

Всего за 9 месяцев алкогольная отрасль произвела 137,9 миллиона декалитров продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 12,3% больше, чем год назад. В сентябре по сравнению с августом производство выросло на 18%, до 19,9 миллиона декалитров.

Росалкогольрегулирование также сообщило, что розничная продажа водки в апреле-сентябре этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составила 37,5 миллиона декалитров, что на 6,2% больше, чем годом ранее, коньяка - 5,6 миллиона декалитров (на 0,7% больше). Всего за этот период было реализовано 104,8 миллиона декалитров алкогольной продукции, что на 3,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе продажи спиртных напитков выросли на 7,1%, до 54,5 миллиона декалитров.

Теги: #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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