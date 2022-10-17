Экономика

Андрей Козлов о производстве сельхозпродукции в Псковской области: Всё не так грустно

Производство сельскохозяйственной продукции в Псковской области находится на неплохом уровне по сравнению с другими регионами Северо-Запада. Об этом депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, по производству зерна и рапса Псковская область находится на втором месте в СЗФО. Также вторую позицию регион сохраняет в производстве скота и птицы на убой в живом весе, несмотря на вспышку африканской чумы свиней и снижение показателя производительности по области.

По производству картофеля Псковская области на пятом месте, по производству молока - на четвёртом.

«Сами понимаете, из 11 регионов СЗФО у нас не такой плохой показатель, поэтому, наверное, всё не так и грустно, как многие иногда считают, как говорят, когда паникуют. Планомерная работа идёт, все работают», - заметил Андрей Козлов.