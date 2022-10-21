Экономика

Псковичи стали чаще сдавать в скупку смартфоны Apple

Жители Пскова начали активнее продавать свои iPhone после того, как компания Apple удалила из своего магазина ряд приложений российских разработчиков. О складывающейся тенденции на рынке подержанных смартфонов Псковской Ленте Новостей рассказал Иван Иванов, соучредитель компании «Цифра 60», занимающейся ремонтом, скупкой и перепродажей электроники.

«Больше стали продавать "Айфонов", поскольку производитель с помощью обновлений начал ограничивать работу приложений. Не работает ApplePay, удалено приложение Сбера, "ВКонтакте" недавно убирали, - пояснил Иван Иванов. - Владельцы эппловской техники несут ее, чтобы снять ограничения, но это не всегда получается. С каждым обновлением все больше запретов. Мы всех призываем не обновлять "Айфоны", если хотите еще попользоваться».

Также он сообщил, что из-за ограничений смартфоны Apple подешевели на вторичном рынке.

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Псковская Лента Новостей готовит публикацию о том, как санкции повлияли на желание местных жителей ремонтировать старую технику вместо покупки новой и как они отразились на работе местных сервисных центров.