Экономика

Владелец «Доширака» купил российское производство Gallina Blanca

Южнокорейская HYSG Group (бренд «Доширак») стала владельцем российского ЗАО «Юроп фудс ГБ», которая производит в РФ продукты быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca. По данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 25 октября. Новым генеральным директором «Юроп фудс ГБ» назначен Рю Тэджун.

Получить оперативных комментариев у сторон сделки не удалось, сообщают «Ведомости».

HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group (бывшая Korea Yakult), который занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, ей принадлежат права на бренд «Доширак». В 2020 году выручка HY Group составила $1,8 млрд.

«Юроп фудс ГБ» принадлежала структуре GBFoods, которой владеет семья Карулья из Испании. Компания работает в России с 1998 года, выпуская на фабрике в Нижегородской области бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2021 году ее выручка составила 1,6 млрд рублей (в 2020 году – 1,54 млрд рублей), а чистая прибыль – 109,5 млн рублей (против 133 млн рублей в 2020 году).

Gallina Blanca – это низкомаржинальный бизнес, и акционер давно желал его продать, говорит генеральный директор «Infoline–Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, для корейских владельцев «Доширака» это комплиментарный бизнес, который может быть консолидирован в портфель. Стоимость российской компании по оценке эксперта могла составить порядка $10 млн.