Экономика

Мы не говорим, что все безоблачно — Андрей Михеев об адаптации Псковской области к санкциям

Процесс адаптации экономики Псковской области к множеству пакетов европейских санкций описал председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы все реалисты. Мы не говорим, что все безоблачно. Проблемы сохраняются. Во-первых, сравнивать текущий уровень адаптации с 2022 годом даже не приходится. Стало хотя бы понятно, как работать и по каким правилам. Как работает финансовая система с учетом пакетов санкций, как работает логистика. Этого понимания стало больше», - рассказал Андрей Михеев.

Он также описал ряд проблем, которые присутствуют на данный момент в развитии предпринимательства и промышленности Псковской области.

«Появились и проблемы. На текущий момент проблем две. Проблема кадров и доступность финансирования являются главными. Для тех, кто работает с заемными средствами, есть федеральные и региональные программы, которые позволяют получить доступ к финансированию, где ставка сохранена на минимальном уровне. Конечно, для более крупных проектов нужно задействовать другие инструменты. Но они тоже есть. Международные транзакции можно тоже выделить в проблемы, на третье место», - подытожил Андрей Михеев.