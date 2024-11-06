Происшествия

Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины в Пушкинских Горах

В Пушкиногорском районе проводится проверка по факту обнаружения тела 48-летнего мужчины, найденного при пожаре в жилом доме в Колхозном переулке в Пушкинских Горах 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По предварительной информации следствия, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверки для установления всех деталей случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.