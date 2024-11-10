Общество

Госдума приняла закон о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри»

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем чтении закон о запрете идеологии «чайлдфри» - пропаганды отказа от деторождения.

Закон запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. В частности, поправки внесены в статьи 10.6 и 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

Как ранее отметил Володин, положения закона не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка, пишет «Интерфакс». «Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», - сказал Володин журналистам.

По его словам, цель закона - «пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей».

Как отметила один из инициаторов закона депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, запрещается именно пропаганда отказа от деторождения, а не личное мнение.

«Идеология бездетности сегодня буквально прошивает информационное пространство. Нам в первую очередь необходимо работать с тем деструктивным контентом, который от "чайлдфри" переходит к "чайлдхейт", устанавливает очень жесткие определения в отношении тех, кто сегодня имеет детей, вызывает к ним ненависть, и наша задача все это пресекать», - сказала Аиткулова журналистам.

Также во вторник Дума приняла в третьем чтении сопутствующую инициативу - о введении административной ответственности за нарушение запрета на пропаганду «чайлдфри».

Закон уточняет, что «не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».

Закон вносит поправки в статью 6.21 КоАП РФ. Так, за пропаганду «чайлдфри» предлагается ввести штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Аналогичные нарушения, совершенные с применением СМИ или интернета, повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 4 млн рублей.

Если эти правонарушения были совершены среди несовершеннолетних, то они повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 2 млн рублей.

Меры ответственности за пропаганду среди несовершеннолетних с помощью СМИ или интернета возрастут и повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.

Для иностранцев штрафы составят столько же, сколько для граждан РФ, но с административным выдворением за пределы РФ либо административным арестом на срок до 15 суток также с выдворением.