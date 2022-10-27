Экономика

Сбер: Доля безналичного торгового оборота в Псковской области превысила 60%

По итогам третьего квартала 2022 года доля безналичного торгового оборота в Псковской области составила более 60%. Это на 2 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Псков вошел в топ-100 городов по доле безналичного торгового оборота. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

По итогам III квартала 2022 года 60,6% покупок россияне оплатили безналичным способом. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и аналитического ресурса ЧекИндекс, за год доля безналичных расходов выросла на 1,79 п.п., но по сравнению со II кварталом 2022 снизилась на 1 п.п.

В годовом исчислении доля безналичных расходов выросла во всех регионах. Наиболее активное развитие безналичного торгового оборота за год наблюдается в Смоленской обл. (+6,6 п.п.), Республике Тыва (+5,3 п.п.), Республике Мордовия (+4,5 п.п.).

Самыми «безналичными» регионами страны в III кв. 2022 стали Ненецкий АО (74,1%), Республика Саха (70,9%) и Чукотский АО (70%). Еще в 44 регионах более 60% покупок были оплачены по карте.

Среди городов лидером по росту безналичных платежей стал город Сунжа (Республика Ингушетия), прибавивший за год сразу 8,8 п.п. Сунжа лидирует и по росту ко II кварталу (+7,3 п.п.).

На фоне общего снижения оборота в непродовольственных категориях происходит перераспределение объема покупок из офлайна в онлайн, что особенно заметно в категории стройхозтоваров, где доля безнала выросла до 69,2%, в то время как во II квартале 2022 года она была на уровне 60,8% (в III квартале 2021 года — 65,9%).

В сравнении со II кварталом 2022 года в III квартале немного снизилась доля безналичных платежей в точках фастфуда (до 70% с 71,5%). При этом индустрия общественного питания остается одним из лидеров по проникновению безналичных платежей.

В III квартале также выросла доля безналичных платежей в категории «Электроника и бытовая техника» (+1,5 п.п.), при том, что с конца 2021 года в данном сегменте наблюдалось поступательное снижение доли «безнала».

Средний чек покупки безналичным способом в ресторанах снизился за счет более активного перехода покупателя в онлайн-сегмент, где чаще всего заказывают стандартизированные блюда с меньшим чеком, чем при посещении заведения.

В сегменте электроники средняя покупка снизилась ввиду большего распространения более бюджетных предложений гаджетов.

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. При использовании SberPay клиентам не надо вводить реквизиты карты – оплата быстро и удобно происходит непосредственно в приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе.

СберИндекс — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели.

ЧекИндекс — аналитический ресурс IT-компании «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 50 млн кассовых чеков с миллиона онлайн-касс в стране. Компания является крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics.