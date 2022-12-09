Экономика

Два инвестиционных проекта по переработке рапса разработали в Псковской области

Два инвестиционных проекта по переработке рапса разработали в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

«У нас есть интересные проекты в сфере сельского хозяйства. Так, кооператив "Своё" из Великолукского района планирует реализовать инвестпроект по переработке рапса. Для проекта компания приобретает современное оборудование, линию по производству жмыха и отжиму масла. Стоимость проекта - порядка 40 млн рублей. На его организацию кооператив получил грант в размере 20 млн, 14 млн были привлечены в виде целевого займа из Фонда развития промышленности Псковской области», - рассказала глава региона.

Ещё один инвестпроект по переработке рапса реализует «ПсковАгроИнвест».

«Предприятие уже преступило к строительству линии по переработке сырья. Объем инвестиций составит 50 млн рублей. Сейчас идет монтаж линий, работы будут завершены до конца текущего года», - заключил Михаил Ведерников.