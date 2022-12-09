Два инвестиционных проекта по переработке рапса разработали в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
Ещё один инвестпроект по переработке рапса реализует «ПсковАгроИнвест».
«Предприятие уже преступило к строительству линии по переработке сырья. Объем инвестиций составит 50 млн рублей. Сейчас идет монтаж линий, работы будут завершены до конца текущего года», - заключил Михаил Ведерников.