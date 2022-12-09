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Экономика

Как неиспользуемая кредитная карта может привести к долгам, объяснил эксперт

10.12.2022 14:54|ПсковКомментариев: 0

Даже неиспользуемая кредитная карта может стать причиной задолженности. Об этом сообщил заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Многие потребители банковских услуг часто забывают, что в тарифы их пластиковых карт включена комиссия за обслуживание, отметил Эльман Мехтиев. Поэтому по кредитной карте может образоваться задолженность, даже если ею не пользоваться, добавил он.

«Любая банковская карта – это платежный инструмент. Независимо от того, используете вы его или нет, в тарифе может оказаться комиссия за обслуживание, ежемесячная или ежегодная. Речь идет о том, что выпуск карты стоит денег, так как это пластик, поддержание инфраструктуры стоит денег, и даже просто учет того, что карта есть и она открыта, тоже стоит денег. Суммы чаще всего маленькие – 600 рублей, тысяча, максимум две тысячи рублей за ВИП-услуги. Люди обычно забывают об этом и вспоминают, только когда долг появляется в кредитной истории», – сказал Эльман Мехтиев в интервью радио Sputnik.

Несмотря на свои незначительные размеры, такой долг тоже может стать проблемой, продолжил эксперт.

«Если вы придете в другой банк за кредитом, там увидят, что у вас уже есть просроченная задолженность в кредитной истории, пусть даже по комиссии. Это будет означать, что человек относится к платежам не ответственно, и может помешать получению финансовых средств. Со своей стороны, банк, по карте которого образовалась задолженность, может продать ваш долг коллекторскому агентству. Хотя по такой задолженности может и не быть взыскания», – уточнил Эльман Мехтиев.

Эксперт дал совет, как избежать появления задолженности из-за неиспользуемой банковской карты.

«Кредитный продукт нужно брать только для достижения важных целей. При этом необходимо внимательно читать условия договора. Если у вас есть банковские карты, которыми вы не пользуетесь, стоит проверить наличие каких-либо долгов по ним. Это можно сделать в личном кабинете или обратившись в финансовую организацию. После того, как вы осуществите необходимые платежи, нужно обратиться в банк за справкой, что задолженность погашена. Более того, не позднее чем через месяц стоит убедиться, что в Бюро кредитных историй ваша задолженность тоже числится погашенной», – заключил Эльман Мехтиев.

Теги: #банк #долг #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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