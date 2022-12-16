Экономика

Доллар поднялся выше 65 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже поднялся выше 65 рублей/$. Эту отметку американская валюта превысила впервые с 30 мая.

Евро торгуется на уровне 69,05 рублей/€. Курс юаня почти не изменился по сравнению с прошлой неделей — 9,279 рубля, сообщает «Коммерсантъ».

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Ослабление российской валюты началось на фоне введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ. Ценовой предел установили на уровне $60 за баррель. Кроме того, на прошлой неделе Евросоюз ввел девятый пакет антироссийских санкций.