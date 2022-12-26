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Экономика

Областной бюджет на 2023 год обсудил социальный комитет регионального парламента

28.12.2022 12:47|ПсковКомментариев: 0

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов рассмотрел законопроект «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сказала, что для здравоохранения бюджет достаточный для работы и развития. «Из нового – строительство постов скорой помощи, модернизация больничных комплексов в приграничных районах», – сказала она.

Вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян попросил назвать муниципалитеты, в которых построят посты скорой помощи. «55 млн на станции скорой помощи, можете назвать муниципалитеты?» – спросил он.

Марина Гаращенко ответила, что программа будет реализовываться с 2023 по 2025 годы. «Это 10 постов плюс ремонт Порховского поста. В 2023 году планируем взять самые уязвимые места – Струго-Красненский, Псковский, Палкинский, Идрицкий и Локнянский посты», – добавила она.

Депутат Елена Даньшова поинтересовалась, почему уменьшается сумма на капитальный ремонт школ. «Капитальный ремонт уменьшается. С чем это связано? У нас меньше школ стало? Попрошу охарактеризовать ситуацию с завершением капитального ремонта в этом году» – выступила она.

Врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков ответил, что сумма определяется от количества заявок, поступивших от образовательных организаций.

«У нас 10 школ на 2023 год. Объем финансирования превышает сумму чуть более 570 млн рублей. Мы помним, что основанием приема заявок является подтвержденная документально потребность организации в капремонте. Учреждения смогли подготовить документацию, кто не успел в 2022, заявлены на 2023. В 2024 ожидаем увеличение, заявка составляет около 2 млрд рублей. По капитальному ремонту 33 школ: есть одно образовательное учреждение, которое требует особое внимание. Все силы принимаются, чтобы довести исполнения по объекту», –продолжил он.

Вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих уточнил статистику по туристам, посещающим Псковскую область. «Резко увеличилось количество туристов. Прогнозный план - мы готовы?» – спросил он.

«Более 400 тысяч туристов посетило Псковскую область, мы пришли к показателю допандемийного периода, экскурсантов было более1 млн 800 тысяч. Мы ожидаем увеличение, гостиничный фонд требует и реновации, и строительства новых гостиниц», – ответила председатель профильного комитета Марина Егорова.

Также Армен Мнацаканян призвал председателей комитетов жестче работать с подрядчиками. «Надо жестко работать с подрядчиками, заносить их в список недобросовестных. Не надо с ними играть в игры», – подчеркнул он.

Напомним, в законопроекте «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ко второму чтению доходы увеличиваются в 2023 году на 6 млрд 375 млн 230 тыс. рублей, в 2024 году – на 3 млрд 851 млн 561 тыс. рублей, в 2025 году – на 7 млрд 085 млн 613 тыс. рублей.

Расходы в 2023 году возрастают на 6 млрд 375 млн 230 тыс. рублей, в 2024 году – на 3 млрд 851 млн 561 тыс. рублей, в 2025 году – на 7 млрд 085 млн 613 тыс. рублей.

Итого с учетом изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 51 млрд 498 млн 298 тыс. рублей, расходы областного бюджета – 54 млрд 355 млн 722 тыс. рублей, дефицит – 2 млрд 857 млн 424 тыс. рублей, государственный долг – 22 млрд 486 млн 693 тыс. рублей, или 83,7% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

После обсуждения комитет рекомендовал региональному парламенте принять законопроект о бюджете на 2023 год во втором чтении.

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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