Экономика

В Минэкономразвития рассказали об ожидаемой в 2023 году инфляции в 5-6%

Рост цен в 2023 году будет в рамках прогноза — 5–6%, рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Он подчеркнул, что это актуальные и релевантные цифры с учетом высокой базы 2022 года и рецессии в экономике. Кроме того, чиновник обратил внимание, что это средний показатель — в разных секторах он может значительно отличаться, сообщают «Известия».

«По оценкам, уже во II квартале этого года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в 4%. Мы рассчитываем, что рост цен будет в рамках прогноза по году — 5–6%», — заявил он.

Торосов добавил: хотя в торговле в прошлом году из-за санкций было снижение, сейчас отрасль начала восстанавливаться, в том числе благодаря принятым правительством мерам по параллельному импорту. Это видно по открытию новых магазинов и наполнению товарами полок в торговых центрах.